Na co si dát pozor při povánočních výprodejích

Prosinec 29th, 2014

Vánoce jsou pryč, ale útok obchodníků na naše peněženky rozhodně nekončí. Čas výprodejů je v plném proudu a po ulici skoro nejde projít bez pocitu, že co jsme neutratili před svátky, musíme utratit teď hned, protože levnější to nebude. Výprodeje jsou, byly a budou populární, ale je k nim třeba přistupovat s rozumem a čistou hlavou.

Abyste díky slevám ušetřili, měli byste mít určitý přehled o běžné ceně daného zboží. „Že je v určitém obchodě o 50 % zlevněno ještě neznamená, že ho za ‚zlevněnou‘ cenu nekoupíte jinde zcela běžně,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Každá prodejní akce je určitým marketingovým tahem a vždy si musíte dávat pozor, i když se nemusí jednat přímo o klamavé obchodní praktiky. „Těmi mohou být falešné slevy, kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo ‚sleva‘ použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného spotřebitele k nákupu. Nebo dočasné navýšení ceny, aby pak mohla být snížena na původní hladinu a vydávání tohoto rozdílu za slevu,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Není roku, kdy by Česká obchodní inspekce během výprodejů neodhalila řadu chyb, kterých se obchodníci při slevách dopouštějí a kterými mohou zákazníky klamat.

Příliš nevěřte výlohám, které lákají na krachy cen, totální výprodeje a slevy 80 %. Když se důkladně zadíváte na reklamu, bude často před číslicí malinkaté slovíčko „až“. Konkrétního zboží s tak velkou slevou rozhodně nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik zlevněné.

Láká-li obchodník na slevy, vždy musí být na zboží konečná cena a vyčíslení slevy na haléř sedět. Pokud vám čísla na cenovce nesedí, podejte podnět České obchodní inspekci. Klamání spotřebitelů může obchodníka vyjít na pokutách dost draho.

„Často se spotřebitelé setkávají s tvrzením, že na zlevněný sortiment neplatí záruka, případně je omezena. Nic takového není možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná záruka 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku – pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí,“ upozorňuje Lukáš Zelený. O důvodu takové slevy musí být zákazník při nákupu informován a tato skutečnost by měla být potvrzena i na dokladu o koupi. Nelze však poskytnout slevu pro vady, které v budoucnu teprve vzniknou. To by bylo obcházení zákona.

