Zprostředkování prodeje? Nekalá praktika některých e-shopů

Leden 27th, 2015

Myslíte si, že když si na internetu vyberete boty, dáte je do košíku a odešlete objednávku, nakupujete? Podle některých e-shopů se mýlíte. Dáváte jim tím údajně zmocnění, aby za vás objednané zboží koupily u vám neznámého obchodníka z Asie. Záruka a reklamace pak už nejsou jejich problém. Opravdu? V omylu tu je spíše český podnikatel, který se domnívá, že mu toto klamání spotřebitelů projde.

Internetové stránky Tvojeboty.eu se na první pohled neliší od jiných internetových obchodů. Háček se skrývá v obchodních podmínkách. „Uvádí se v nich, že spotřebitelé mají co do činění s podnikatelem, který na základě plné moci zajistí objednané zboží u některého z asijských dodavatelů. Předmětem smlouvy tedy údajně není samotný prodej, ale zprostředkování prodeje. Rozdíl spočívá v tom, že zprostředkovatel zboží neprodává a za nic neodpovídá. Nenese odpovědnost za vady zboží, za škodu a ani za pozdní dodání,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Provozovatel internetových stránek Tvojeboty.eu tak obchází své zákonné povinnosti prodejce tím, že se staví do role zprostředkovatele. Takzvané zprostředkovatelské e-shopy však nemohou příkazní smlouvou zákazníky zbavit záruky na zakoupené zboží.

„Rozhodující je to, co se skutečně odehrává, nikoli to, jak situaci podnikatel prezentuje. Spotřebitelé, kteří si vyberou zboží označené kupní cenou, dají ho do virtuálního nákupního košíku a stiskem tlačítka jej objednají, jsou bez dalšího kupujícími a prodejcem není nikdo jiný než provozovatel e-shopu. Předstíráním zprostředkování namísto samotného prodeje tito obchodníci v mnoha ohledech porušují zákon,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Nepřekvapí skutečnost, že bez platby předem se toto „zprostředkování“ neobejde. Jedná se o nekalou obchodní praktiku, se kterou se lidé stále častěji obracejí na poradenskou linku dTestu. Doporučení je jednoduché: důkladně se seznámit s obchodními podmínkami vyhlídnutého obchodu a v případě náznaku, že se má jednat o zprostředkovatelství zboží, raději nakupovat jinde. Je rovněž vhodné obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Provozovatel obchodu Tvojeboty.eu vlastní ještě téměř identický e-shop Cenovýráj.cz. Pro případné zákazníky představuje riziko i fakt, že jediným majitelem je společnost se sídlem na Seychelách. Dá-li se vůbec hovořit o sídle, vzhledem k tomu, že je tam zřízen pouze P. O. Box.

Článek je v sekci: Internetové Obchody - news, Zajímavosti - obchody, internet