Brněnské letiště nabízí 3 pravidelné lety do Evropy, mladí lidé tak často létají z Prahy nebo volí autobus

Leden 29th, 2015

Mladí lidé cestují po Evropě převážně letecky. A zatímco z pražského letiště Václava Havla odlétají letadla pravidelně do 75 destinací v Evropě, v Brně lze přes rok nasednout na linky jen do tří evropských měst. Přistát z Brna tak lze v Londýně, Eindhovenu nebo Moskvě. Pokud se lidé chtějí dostat jinam, nezbývá jim než do vybraných měst vzlétat z Prahy nebo Vídně. Oblíbené jsou však i autobusové zájezdy, zejména takzvané eurovíkendy.

Podle průzkumu pražského Letiště Václava Havla Praha cestují letecky nejvíce lidé ve věku 25 až 34 let. Přes 70 % pasažérů uvádí, že letí na soukromou cestu, necelá třetina pak cestuje za byznysem. I brněnské letiště sčítá mezi cestujícími 35–40 % lidí do třiceti let. „Mladí lidé mají stále vyšší zájem o levné létání do evropských destinací. Je to dané nejen tím, že Brno je studentské město, ale i velmi příznivou cenou letenek z letiště Brno,“ zdůvodnil Radek Lang, vedoucí úseku přepravní provoz, letiště Brno. Nejvíce si podle něj mladí lidé vybírají let do nizozemského Eindhovenu a britského Londýna. Pokud by však chtěli zvolit jinou evropskou zemi, musejí startovat z jiného letiště. V roce 2015 jsou totiž z letiště Brno-Tuřany celoročně k dispozici pravidelné spoje jen do zmíněného Londýna a Eindhovenu a jednou týdně startuje letadlo i do nejlidnatějšího města Evropy – Moskvy. „V období letní turistické sezóny je z Brna možné letět i do dalších zemí. Lidé si mohou zakoupit individuální letenky na spoje, které mají charakter pravidelných sezónních linek,“ doplnil Tomáš Plaček, ředitel brněnského letiště.

Mladí lidé tak sedají i na autobus. I přesto, že to znamená nižší komfort a zdlouhavější cestování. Lákají totiž výhodné ceny, za cenu letenky mohou mít poznávací zájez s průvodcem. „Rok od roku stoupá obliba takzvaných eurovíkendů. Dochází totiž ke zkracování počtu dní dovolené v zahraničí. Lidé si zvykli vyjíždět na kratší dobu, ale několikrát za rok. Dnes se rozmohl trend slevových portálů, kde jsou tyto formy zájezdů o něco levnější,“ uvedl analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek. Výlety jen na víkend jsou oblíbené například do evropských metropolí jako jsou Paříž, Řím, Nice či například Benátky. Slevové portály nabízejí většinou zájezd autobusem s možností nastoupení na několika místech v Česku. „Využíváme toho, že letiště nabízejí přes rok omezené linky. Do Paříže se tak mohou lidé dostat autobusem za výhodnější cenu a nastoupit mohou na čtrnácti místech po celém Česku,“ vysvětlil Petr Coufal, obchodní specialista portálu Slevoteka.cz.

Další možností pro turisty z celé republiky je vyletět z Prahy. Letiště Václava Havla Praha totiž aktuálně nabízí na přímých pravidelných linkách lety do 75 destinací v Evropě. A v roce 2015 na ně čeká v leteckém řádu na letní sezónu několik novinek. „Cestující se mohou těšit například na španělské Bilbao, italskou Boloňu, irský Cork nebo Belfast, skotské Glasgow, dánský Billund, portugalské destinace Faro a Funchal na ostrově Madeira, na řecký Samos nebo černohorskou Podgoricu,“ vyjmenovala mluvčí pražského letiště Marika Janoušková.

O letišti Brno

Mezinárodní letiště Brno Tuřany je veřejné mezinárodní letiště umístěné patnáct kilometů od centra Brna. Od 1. 7. 2002 provozuje letiště soukromá společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., mezi jejíž základní povinnosti patří dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. Letiště je v majetku Jihomoravského kraje. Rekordní počet cestujících – 557 592 – přepravilo letiště Brno v roce 2011.

O Letišti Václava Havla

Mezinárodní letiště Václava Havla Praha neboli Praha/Ruzyně je veřejné mezinárodní letiště umístěné na severozápadním okraji Prahy, v městské části Praha 6, katastrálním území Ruzyně. Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. Se jménem bývalého prezidenta bylo spojeno v říjnu 2012. Jedná se o největší letiště v Česku, které v roce 2008 odbavilo rekordních 12,63 milionů cestujících při taktéž rekordních 178 tisících pohybů letadel. V roce 2012 odbavilo 10,81 milionů cestujících (z toho 10,76 milionu mezinárodních) při 132 tisících pohybech letadel (vzlety + přistání). Provozovatelem letiště je akciová společnost Letiště Praha, a. s., 100% vlastněná akciovou společností Český Aeroholding, a.s. Český Aeroholding je Českou republikou vlastněná společnost, která kromě společnosti Letiště Praha vlastní i společnosti České aerolinie, Czech Airlines Technics a Czech Airlines Handling.

