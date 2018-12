Natržené bankovky nesmí obchodníci odmítnout

Únor 13th, 2015

Nezřídka se nám při placení dostane do rukou bankovka, které chybí růžek či část okraje, která je pomačkaná, natržená nebo dokonce na dva kusy a slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky popsané či pomalované. Co pak s nimi udělat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je od nás vždy přijmout?

Stačí malá nepozornost při placení a snadno se nám do rukou dostane opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu jako „černý Petr“, rádi bychom ji už neměli, ale nikdo ji nechce přijmout. Co teď? „Rozhodně nemusíme s každým nepatrným poškozením běžet do banky, ale měli bychom umět rozpoznat, zda můžeme poničenou bankovkou zaplatit a zda ji musí obchodník přijmout,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Existují jasná pravidla pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz. Stává se, že pokladní při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat nemusí. Ne vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané, odřené, s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat můžeme.

„Zákon rozlišuje mezi běžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako fyzické osoby platí, že jiné než opotřebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelů hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro které platí to, co pro právnické osoby. Většina obchodníků jako právnické osoby má povinnost přijímat všechny bankovky, až na ty nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, které ale nejsou celé,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než 2 cm nebo právě natržená bankovka bez ohledu na délku a počet natržení. Právnické osoby musí dokonce přijmout i bankovku roztrženou na dvě části a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani mastná skvrna nebo čárnutí. A co je důležité, nesmí je už vracet do oběhu. Nenechme si tedy namluvit, že bankovku, která je pouze natržená, nepřijímají.

Výrazně poškozené či úmyslně poničené peníze do oběhu nepatří. Takové bankovky může odmítnout každý, až na Českou národní banku a zejména banky provádějící hotovostní operace. Jenže ty nám ji zabaví bez náhrady. O nestandardní poškození, které rozhodně nebylo způsobeno běžným zacházením, se jedná v případě ohořelých či zetlelých bankovek, dále jsou-li roztržené na více než dvě části nebo mají nečitelný či proděravělý obrazec. Pokud však bude bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá se za ohořelou. Pokud bankovka po nechtěném vyprání zůstane beze změn viditelných pouhým okem, obrazec a některé ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout a dále do oběhu nevracet, stejně jako bankovku popsanou či pomalovanou z jedné strany.

Článek je v sekci: Zajímavosti - obchody, internet